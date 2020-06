Neuregelung: Griechenland-Urlaub wird zur Reise ins Ungewisse

Komplexes Verfahren

Wer getestet wird, entscheidet ein Computerprogramm, ein Algorithmus, anhand der Daten der Touristen: Etwa die Flugnummer, die Heimatadresse, Informationen zu kürzlich gemachten Auslandsreisen oder die Adresse am Zielort, heißt es bei der griechischen Botschaft in Wien. Es handle sich nicht um zufällige Stichprobentests, sondern um ein komplexes Auswahlverfahren, wobei die Infektionszahlen im Heimatland und andere Auslandsreisen die größte Rolle spielen.

"Wenn man aus Österreich kommt, wo die Infektionszahlen derzeit sehr niedrig sind und man in den 14 Tagen vor der Einreise nur in Österreich war, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man sich einem Test unterziehen wird müssen", bekräftigt die Botschaft. Im Falle des Falles "reist man weiter an den angegebenen Aufenthaltsort und wird über das Ergebnis informiert". Dass Touristen tatsächlich 36 Stunden im Quartier bleiben müssen, werde, wenn überhaupt, nur in Einzelfällen vorkommen. In der Regel sollte das Ergebnis innerhalb eines Tages verfügbar sein. Auch Bedenken bezüglich der Datensicherheit seien unbegründet: Die Daten würden "anonymisiert", Namen nicht gespeichert.