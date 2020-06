Reisen in Corona-Zeiten: Wie das Risiko gesenkt werden kann

Über das Fliegen machen sich viele die meisten Gedanken: „Reisen in einem Flugzeug ist nicht risikofrei, aber das Risiko ist sehr gering“, sagt der Infektiologe Dean Winslow, Stanford Universität, in der LA Times. Sowohl bei Influenza als auch beim SARS-Virus von 2002/2003 sind einzelne Ansteckungen in Flugzeugen dokumentiert. Bei einem Flug von China nach Kanada im Februar kam es aber trotz eines (wie sich nachher herausstellte) mit SARS-CoV-2 infizierten Passagiers zu keinen Ansteckungen – alle 350 Passagiere trugen Nasen-Mund-Schutz. Sollte ein Passagier infiziert sein, besteht das größte Risiko für seine und die zwei Reihen davor und dahinter. Eine bestätigte Infektion in einem Flugzeug gibt es bisher nicht.