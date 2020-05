Griechenland: Orte wie im Bilderbuch

Sifnos

Mekka für Kunstliebhaber: Die Insel ist für ihre filigranen Kunsthandwerke bekannt. Auch wenn die Gold- und Silberminen aus der Antike schon versiegt sind, zieht die Töpferkunst in den Orten Vathi und Kamares viele Besucher an. Lange weiße Sandstrände auf der einen Seite, auf der anderen, amfelsigen Küstenabschnitt von Pnagia Chryssopigi, stürzen sich Klippenspringer mit akrobatischen Kunststücken von den Felsen in die Fluten.