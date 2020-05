Deutschland: Zu Besuch bei Donatus Landgraf von Hessen

Weil die Reise in den Norden Deutschlands nach Schleswig-Holstein wegen der Grenzschließungen in den vergangenen Wochen nicht möglich war, bot Donatus Landgraf von Hessen, Chef des Hauses Hessen, live und persönlich einen virtuellen Ausflug ins Gut Panker. Das gehört zur Hessischen Hausstiftung „Prinz von Hessen“ und hier ist der Landgraf aufgewachsen: „Wir hätten Ihnen gerne Kaffee und unseren berühmten Streuselkuchen serviert. Als Vorgeschmack machen wir einen Rundgang via Zoom“, sagt seine königliche Hoheit lachend auf seiner Terrasse. Hinter ihm knallgelbe Rapsfelder, die später via Drohne von Gutsverwalter Heinrich von der Decken gezeigt werden.