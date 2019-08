Kärnten: Der Fischer vom Millstätter See

Wenn der Junior-Chef krank ist, übernimmt eben der Senior das Ruder. Ulrich Sichrowsky (72) marschiert bloßfüßig, in kurzer Hose, T-Shirt und Kapperl auf den Steg vom Hotel Villa Postillion am Millstätter See und macht sein Holz-Ruderboot startklar. Um ihn herum tummeln sich schon die Kinder, die in Schwimmwesten gepackt und von Eltern begleitet in die grünen Plastik-Ruderboote steigen. „Als Land- und Forstwirtschaftlicher Betrieb dürfte ich ein Motorboot haben. Vielleicht zehn Leut’ am ganzen See dürfen eines haben. Aber ich will keines“, sagt Sichrowsky, der das geschäftliche Ruder schon an die nächste Generation abgegeben hat. Niemanden lässt er aber ans Ruder, wenn er auf dem Weg zu seinen Fischgründen am Südufer des Millstätter Sees ist, wo seine Netze ausgelegt sind.