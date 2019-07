Von fliegenden Füchsen und Kärnta Låxn am Faaker See

Kärntna Låxn und American Ale - regionale Produzenten nahe dem Faaker See

Zwei Betriebe in der Region rund um den Faaker See stechen besonders hervor. Die Fischzucht von Andreas Hofer hat Tradition seit 1950. Er züchtet in Feld am See Kärntna Låxn. Wer jetzt an rosa Fischfleisch denkt, liegt falsch. Es handelt sich um Seeforellen mit schwarzen Punkten. Diese Fischart kam früher zahlreich in einigen Kärntner Seen vor. Zur Laichzeit schwammen die Fische in den einmündenden Flüssen wie Lachse stromaufwärts und wurden dabei gefangen. Hofer züchtet neben den Kärntna Låxn auch einige andere Arten der Gruppe der Salmoniden in Feld am See und weiteren Standorten in Kärnten. Riesige Huchen aber auch Albino-Forellen schwimmen in Hofers Becken. Diese weiße Forellen-Art ist schon lange als Zierfisch beliebt, weil sie in Teichen besser zu sehen ist. Momentan erlebe sie auch in der Gastronomie einen Hype, so Hofer. Gemeinsam mit seiner Frau produziert er rund 200 Tonnen Fisch pro Jahr, dazu auch Fischaufstriche. Das Räuchern und Beizen übernehmen die Hofers selbst. Dass ihre Zucht im Einklang mit der Natur steht und ihrer Produkte von bester Qualität sind, ist ihnen besonders wichtig. Ihr Vertrieb konzentriert sich ausschließlich auf Kärnten und das soll auch so bleiben.