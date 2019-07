Caroline Athanasiadis über die Hotspots in Griechenland

"Ich war schon in allen Ecken von Griechenland. Der Peloponnes ist der schönste Teil des Landes. Warum er stiefmütterlich behandelt wird, verstehe ich nicht. Für uns ist das ein Vorteil: Der Massentourismus bleibt aus.“ Caroline Athanasiadis muss es wissen. Ist doch ihr Vater gebürtiger Grieche aus Thessaloniki, der in Graz studierte, sich in eine Wienerin verliebte „und in Österreich picken geblieben ist“.