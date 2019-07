Ägypten: Elisabeth Engstler über die Highlights von Kairo

„ Kairo ist eine der zerfallensten, schmutzigsten, lautesten Städte, die ich kenne – aber das hat mich nicht gestört. Es war faszinierend.“ Auf den Straßen spazieren Ziegen und Schafe, in den Gassen durchwühlen Hunde und Katzen den Müll auf der Suche nach Futter, auf einem Moped sitzen Vater, Mutter und dazwischen die Kinder, auf zerbeulten, verrosteten Autos wird meterhoch Ware oder Gepäck transportiert, Leute ziehen mit Eseln oder Pferden ihre Karren durch die Stadt und über sechsspurige Straßen zu kommen ist eine Herausforderung, da es keine Zebrastreifen und kaum Ampeln gibt. Das laute Hupkonzert durchdringt die Stadt am Nil Tag und Nacht. „Daran gewöhnt man sich rasch“, sagt die 59-Jährige, die bis vor kurzem noch im Musical „I am from Austria“ auf der Bühne stand und jetzt bei der Sommernachtskomödie auf der Rosenburg in „Amadeus“ den Venticello (Flüsterer) spielt.