12 preisgünstige Hotspots für Sonnenanbeter

November: Kota Kinabalu, Malaysia, 31°C

Orang-Utans am Morgen, eine Dschungelwanderung am Mittag und ein Dinner in einem traditionellen Longhouse am Abend? Dann ist Kota Kinabalu genau der richtige Ort. Diese charmante ostmalaysische Stadt bietet Kunsthandwerksmärkte und köstliche Meeresfrüchte, sprudelnde heiße Quellen, kurvenreiche Flusskreuzfahrten durch Mangrovensümpfe und endlose Wanderungen durch den Mount Kinabalu Nationalpark. Der drei prozentige Preisabfall macht diese Destination aktuell noch paradiesischer. Zimmer im Hilton Kota Kinabalu kosten ab 96 € pro Nacht.