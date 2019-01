Die besten Luxus-Reiseziele 2019

Australien bleibt auch in 2019 ein attraktives Ziel für Reisende. Neben den klassischen Regionen wie New South Wales, Victoria oder Tasmanien rückt das Rote Zentrum immer mehr in den Fokus von Australien-Interessierten. Typisch für diesen Teil des Kontinents sind gewaltige Steinformationen in einer weiten Wüstenlandschaft. Die Umgebung, eine der einsamsten und geologisch ältesten Naturlandschaften der Welt, beheimatet die Aboriginal-Kulturen Australiens und bietet interessante Einblicke in die Traditionen der Ureinwohner. In außergewöhnlichen, exklusiven Unterkünften wie der spektakulären Longitude 131° Lodge wird Luxus mit der einmaligen Natur vereint.