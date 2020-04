Eine freuchtfröhliche Fahrt auf der Gail in Kärnten

In einer Lichtung am Ufer der Gail wartet Familie Achatz – ehemals Bauern und Gastwirte, die in den 1980er-Jahren ihr Hobby zum Beruf gemacht haben – auf ihre Gäste. Die Seniorchefin Christine bringt die Ausrüstung (Neoprenanzug, Helm und Schwimmweste). Ihre Tochter Daniela kassiert und erklärt humorvoll, worauf wir bei einer Kanufahrt besonders achtgeben müssen. Vater Christopher packt die Schlauchboote vom Anhänger und macht sie startklar. Die kleine Enkelin Chiara hilft ihm beim Austeilen der Neoprenschuhe. Eine ängstliche Urlauberin, die erst nach Bitten und langem Zureden von Tochter, Sohn und Ehemann ins Boot steigt, wird nach der zweistündigen Wildwasserfahrt strahlen wie ein Hutschpferd.