Bogenschießen als meditatives Erlebnis in Bad Waltersdorf

„Die Kunst ist nicht, das Ziel – die Mitte – zu treffen, sondern in sich die Mitte zu finden.“ So beschreibt Heinz Binder, Psychotherapeut und Gesundheitswissenschafter die Kraft des Bogenschießens. Für das Hotel „Der Steirerhof“ in Bad Waltersdorf hat Binder, der die Liebe zu Pfeil und Bogen auf seinen Reisen in Nepal entdeckte, einen Parcours mit sieben Stationen entworfen, der den Gästen seit Juni gratis zur Verfügung steht.