Kals in Osttirol: Kraftplatz für Autoren und Regisseure

Wer trotz der Stille beschleunigen will, kann sich aufs Mountainbike schwingen und ein paar Single-Trails hinunterkurven oder einen der vielen Gipfel erklimmen. Wandern oder biken durch saftig grüne Wälder und Wiesen, vorbei an rauschenden Bächen und Wasserfällen – begleitet vom Vogelgezwitscher. Gerastet wird im Lucknerhaus (1.920 Meter), in der Lucknerhütte (2.241 Meter) im Nationalpark Hohe Tauern am Großglockner oder in der Adlerlounge (2.405 Meter), von der man einen atemberaubenden Blick auf mehr als 60 Dreitausender hat.