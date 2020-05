Die schönste Radtour im Marchfeld

Leihrädern

Das Fahrradverleihsystem nextbike mit einer Flotte von fast 1000bietet in 76 Gemeinden203 Stationen rund um die Uhr an. Entlang des Marchfeldkanal-Radwegs gibt es nextbikes in, Strebersdorf,und Schloss Hof.Neben derkönnen die Räder auch per SMS, einer eigenen App (geht am schnellsten) oder mittels QR-Code, mit dem die netbikes beklebt sind, ausgeliehen werden. Der Verleihtarif beträgt 1 Euro pro Stunde, 10 Euro pro Tag. Einige Städte und Regionen bieten zusätzlich Vergünstigungen. Für Ausflügler mit Niederösterreich-Card ist eine ganze Tagesfahrt im Wert von 10 Euro kostenlos enthalten.Und so geht’s: Registrieren, Standort aufsuchen,anrufen, mit erhaltenem Zahlencode das Schloss am Rad öffnen und losradeln.nextbike-Hotline: Tel. 02742/22 99 0