Österreichs neue Cluster entsprangen geschlossenen Räumen

Die Zahl der Corona-Erkrankten ist in Österreich, wie berichtet, zuletzt wieder angestiegen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober zeigt sich vor allem wegen der regionalen Ausbrüche „in Sorge“. Er vermutet hinter der Entwicklung die Abnahme des Risikobewusstseins in Teilen der Bevölkerung.

Die bislang bekannten Ausbruchsherde eint das Element von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Das trifft auf die zwischenzeitlichen Hotspots in den Postverteilerzentren in Wien und NÖ zu. Auch der derzeitige Corona-Cluster in Oberösterreich dürfte einer Veranstaltung in einem geschlossenen Raum entsprungen sein.