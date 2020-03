Coronavirus: So viele Infizierte gibt es in Ihrem Bezirk

Der Bezirk Landeck in Tirol ist derzeit der am meisten betroffene Bezirk Österreichs. Seit bekannt wurde, dass sich allen voran im Skiort Ischgl Menschen aus halb Europa infiziert haben, steht das Krisenmanagement von Land und Gemeinde unter schwerer Kritik.

Abseits davon, gibt es mittlerweile beinahe in ganz Österreich Krankheitsfälle. Nur in vereinzelten Bezirken gibt es noch keinen einzigen bestätigten Fall. In Kärnten und dem Burgenland sind noch kaum Erkrankungen verzeichnet. Die folgende interaktive Karte zeigt Ihnen, wie viele Personen in Ihrem Bezirk infiziert sind.