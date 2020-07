Oberösterreich schließt in fünf Bezirken wieder die Schulen

Nach längerer Zeit ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich am Mittwoch auf über 100 gestiegen. Der Löwenanteil der 107 Erkrankungen (Stand 9.30 Uhr) entfiel laut Innenministerium mit 61 auf Oberösterreich.

Das Land Oberösterreich berief am Mittwoch kurzfristig eine Pressekonferenz mit Landeshautpmann Thomas Stelzer und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (beide ÖVP) ein. Dabei wurde angekündigt, dass in fünf Bezirken ab Freitag für eine Woche Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen werden.

"Dynamische Entwicklung"

LH Stelzer bezeichnete die Entwicklung als "besorgniserregend". Der massive Anstieg gehe von einer Freikirche aus - einem bereits bekannten Cluster. Aktuell gibt es laut Haberlander aktuell 190 Infizierte in ganz Oberösterreich. "Die Entwicklung in den letzten 24 Stunden ist eine dynamische", so die Gesundheitslandesrätin.

Von den Maßnahmen betroffen sind die Bezirke Linz, Linz-Land, Urfahr-Umgebung, Wels-Stadt und Land.

In Oberösterreich hat sich die Zahl der Erkrankungen innerhalb von 24 Stunden um 2,48 Prozent erhöht, teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit. In Gesamtösterreich sei die Anzahl der aktiv Erkrankten hingegen nur um 0,6 Prozent gestiegen.