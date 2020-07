Corona-Krise: Höchste Reise-Warnstufe für Westbalkan

Das bedeutet: Es gibt verstärkte Kontrollen und Reisewarnungen. "Wir konnten die Einreisebeschränkungen für 32 europäische Staaten aufheben", sagte Außenminister Schallenberg. Was die Reisefreiheit angeht, sei man aber noch "meilenweit" von der Normalität entfernt. Man habe gehofft, am Westbalkan Öffnungsschritte setzen zu können - aber dem sei nicht so.

Im Gegenteil: Mit sofortiger Wirkung gilt für den gesamten Westbalkan die höchste Reisewarnung.

Quarantäne bei der Rückkehr

"530.000 Menschen in Österreich haben Familie und Wurzeln in den Staaten am Westbalkan", erklärte Integrationsministerin Susanne Raab. Die Information (über das Virus) sei in den entsprechenden Communities vielfach zeitverzögert angekommen - das sei mit ein Grund, warum man nun - gemeinsam mit den höheren Infektionszahlen - besonderes Augenmerk auf den Westbalkan legen müsse. Es soll, so Raab, unbedingt verhindert werden, dass sich das Virus durch Urlaubsreisen oder das Pendeln verbreitet.

Die Konsequenz: Wer den Westbalkan bereist, muss bei der Rückkehr entweder einen maximal vier Tage alten Covid-19-Test vorlegen oder sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

In diesem Zusammenhang erklärte Innenminister Karl Nehammer, dass man die Kontrollen nun verschärfe. "Es drohen bis zu 1400 Euro Strafen", sagt Nehammer. Es sei kein Kavaliersdelikt, wenn man ohne negativen Covid-19-Test einreise.