Ab heute weitere Lockerung der Maskenpflicht; wohl Reisewarnung für Westbalkan

Bolsonaro hatte sich jedoch bei Begegnungen mit seinen Anhängern über die Maskenpflicht hinweggesetzt und auch die Abstandsregeln missachtet. Der rechtsradikale Staatschef schüttelte regelmäßig Hände und umarmte Anhänger. Nachdem ihn dann ein Richter am 22. Juni zum Tragen einer Maske anwies, trat Bolsonaro jedoch nicht mehr ohne Atemschutz in der Öffentlichkeit auf.

Sie verwies darauf, dass im Hauptstadtbezirk Brasília ohnehin schon die allgemeine Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske in der Öffentlichkeit bestehe. Die Richterin folgte damit der Argumentation Bolsonaros. Dieser hatte in seiner Berufung gefordert, wie jeder andere Bürger behandelt zu werden. Die gegen den Präsidenten ergangene Anordnung nannten dessen Rechtsvertreter unnötig, da in der Hauptstadt seit April eine Maskenpflicht gelte.

Eine brasilianische Richterin hat eine Anordnung an Präsident Jair Bolsonaro zum Tragen einer Schutzmaske gegen das Coronavirus aufgehoben. Die Berufungsrichterin Daniele Maranhao Costa verwarf am Dienstag die von einer unterordneten Gerichtsinstanz erteilte Anweisung als überflüssig.

Die Gesundheitsbehörden würden mit Gilead über den Preis verhandeln, um den Einsatz ab August sicherzustellen. Remdesivir gilt als Hoffnungsträger in der Behandlung von Covid-19-Patienten und ist bereits in einigen Ländern, darunter den USA, in Notfällen zur Behandlung zugelassen.

Konkret betroffen sollen davon sein: Serbien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Albanien und eventuell auch Montenegro. Das zuständige Außenministerium wollte den Bericht weder dementieren noch bestätigen. Es wird lediglich auf eine Pressekonferenz am Mittwoch verwiesen, Titel: "Aktuelles zu Corona in Hinblick auf die Reisefreiheit".

Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will wegen der Corona-Pandemie auf Wahlkampfauftritte vor großem Publikum verzichteten. Er werde dem Rat der Ärzte folgen und keine solchen Veranstaltungen abhalten, sagte der US-Demokrat am Dienstag vor Journalisten in Wilmington im Bundesstaat Delaware.

Die USA bewegen sich in der Corona-Pandemie nach Ansicht eines führenden Experten in die falsche Richtung.

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen verbinden die neuen Cluster in Linz und Salzburg.

Auch Königin Elizabeth II. (94) dürfte über den Zustand rund um ihr schottisches Schloss Balmoral empört sein. Auf dem offiziellen Twitter-Account wurden mehrere Bilder unter anderem mit Klopapier neben Wegen und Denkmälern veröffentlicht. "Enttäuscht, dass heute so viele Tücher auf dem Anwesen weggeworfen wurden", hieß es darunter. Normalerweise hält sich die Queen ab Spätsommer für einige Wochen dort auf. Während der Pandemie harrt sie aber mit ihrem Ehemann Prinz Philip (99) auf Schloss Windsor in der Nähe der britischen Hauptstadt aus.

"Man muss sein Gebäude bewachen, als ob man in einem Kriegsgebiet ist", zitierte der Nachrichtensender Sky News einen Mann aus London, der in der Nähe einer Parkanlage wohnt. "Die Leute kommen einfach ums Ecke und pinkeln sogar auf die Stiege." In Bournemouth an der südenglischen Küste schilderten Anrainer, dass nun ihre Vorgärten als Toiletten genutzt werden.

Großbritannien hat ein Toilettenproblem. Immer mehr Briten beschweren sich über Gestank und unangenehme Hinterlassenschaften in Städten, Parks, Stränden und Wäldern. Ob in London oder in der Nähe des schottischen Landsitzes der Queen: Ausflüge und Treffen von mehreren Menschen sind unter bestimmten Auflagen zwar wieder erlaubt, aber viele öffentliche Toiletten wegen der Pandemie noch verschlossen.

Alle drei müssen sich daheim in Quarantäne begeben. Als Vorsichtsmaßnahme seien die Trainingskurse der Weltcup- und Europacupteams der Damen und Herren, an denen unter anderem die Weltcup-Gesamtsiegerin Federica Brignone teilnahm, abgebrochen worden, verlautete der nationale Skiverband FISI am Montag. Die Namen der drei Betroffenen wurden nicht bekanntgegeben. Die Italiener hatten auf dem Gletscher ein Hotel exklusiv für sich gebucht, um keinen Kontakt nach außen zu haben.

Im italienischen Skiteam sind während eines Trainingslagers auf dem Stilfser Joch drei Corona-Fälle aufgetreten. Zwei Betreuer sowie ein Athlet oder eine Athletin wurden am Wochenende positiv auf Covid-19 getestet. Einer der Betreuer sei wegen Fiebers in ein Krankenhaus gebracht worden, habe sich aber rasch erholt. Die anderen zwei Infizierten zeigten keine Symptome, teilte der Skiverband mit.

Drei der positiv getesteten Mitarbeiter seien aus Wien, einer sei ein Pendler aus der Slowakei, sagte der Sprecher. Von den Personen in Heimquarantäne stammten fünf aus Niederösterreich und vier aus Wien. Fünf weitere hätten ihren Hauptwohnsitz im Ausland. Die "Fabrik" wurde am Freitag geschlossen. Dabei soll es laut dem Eintrag auf der Website "noch bis voraussichtlich Ende nächster Woche" bleiben. Die Covid-19-Fälle in dem Bierlokal waren auch in sozialen Medien ein Thema. "Wer in den letzten Tagen dort war, sollte sich mal testen lassen!", schrieb etwa ein User am Dienstag.

In einem Bierlokal in Vösendorf (Bezirk Mödling) sind vier Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Leider hat es uns erwischt!", schrieb die "Fabrik" auf ihrer Website. 14 Personen seien in Heimquarantäne, teilte Anton Heinzl aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) heute mit.

Die Regierung des deutschen Bundeslandes Bayern hat die kostenlose Corona-Tests für die gesamte Bevölkerung beschlossen. Das Testkonzept laute "schneller, kostenlos und für jedermann", sagte Ministerpräsident Markus Söder heute nach einer Kabinettssitzung in München. Er kündigte an, dazu die Kapazitäten von aktuell 20.000 auf 30.000 Tests pro Tag zu erhöhen. Der Freistaat übernimmt die Kosten in all den Fällen, in denen nicht ohnehin Krankenkassen in der Pflicht sind. Man stelle dafür aufs Jahr gerechnet 200 Millionen Euro bereit, sagte Söder. Bayern hat rund 13 Millionen Einwohner.

Wie die ICI - eine Gruppe von Gegner der Covid-19-Maßnahmen am Dienstag öffentlich machte, hätte deren Demo Ende April nicht von der Polizei untersagt werden dürfen. Nun plant die Initiative die nächste Kundgebung für Mittwoch. Außerdem strebt man ein Volksbegehren an.

Nach über drei Monaten Zwangspause haben führende britische Museen und Kunstgalerien ihre Wiedereröffnung angekündigt. Zuerst will die National Gallery am Trafalgar Square in London am 8. Juli ihre Türen für Besucher öffnen. Es folgen das Barbican Centre am 13. Juli und die Royal Academy am 16. Juli. Die Tate-Galerien in London, Liverpool und Cornwall warten mit ihrem Comeback bis zum 27. Juli.

