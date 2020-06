Clemens Tönnies trat bei Schalke als Aufsichtsrat zurück

Im Verein machte der Skandal Tönnies nach einem Rassismus-Vorfall im Vorjahr noch umstrittener. Am vergangenen Samstag hatten Schalke-Fans eine Demonstration organisiert, auf der der Rücktritt des 64-Jährigen gefordert wurde.

Tönnies gehörte dem Schalker Aufsichtsrat seit 1994 an, seit 2001 war er dessen Vorsitzender und unterstützte den Klub in dieser Zeit auch immer wieder finanziell. Am Mittwoch wird es eine Pressekonferenz geben.