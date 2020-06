1.000 Teilnehmer bei Demo gegen Tönnies auf Schalke

Rund 1.000 Anhänger des deutschen Fußball-Klubs FC Schalke 04 haben am Samstag rund um die Veltins-Arena gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies und den Vereinsvorstand demonstriert. Zeitgleich zum letzten Saisonspiel beim SC Freiburg am Nachmittag bildeten die Fans unter Einhaltung der Hygienevorschriften eine Menschenkette am Vereinsgelände Berger Feld. Alles blieb friedlich.

"Als Schalker musste man sich in letzter Zeit schämen. Das hat mit Kumpel- und Malocherclub nichts mehr zu tun. Wir erwarten aber, dass die Vereinsführung unser Leitbild lebt", kritisierte Mitorganisatorin Katharina Strohmeyer. An mehreren Stellen hatten die Schalke-Fans ihre Botschaften auf Bannern platziert. "Unser Vorstand - ein sozialer und moralischer Flop!", monierten sie. "Der größte Bulldozer hilft nicht mehr! Tö̈nnies raus!", lautete eine Forderung an anderer Stelle.