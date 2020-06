Corona-Nachweis: PCR-Tests gibt es bald bei Bipa zu kaufen

Die Drogeriemarktkette Bipa bietet in einigen Wochen den Verkauf eines Corona-Tests an. Michael Putz, Geschäftsführer des Unternehmens "Lead Horizon", das den PCR-Test für Zuhause zur Verfügung stellt, hat am Montagnachmittag gegenüber der APA einen dementsprechenden Bericht auf krone.at bestätigt.

Gurgeln statt Nasen-Abstrich

Das vom Wiener Virologen Christoph Steininger mitgegründete Unternehmen stellt die Test-Kits für Bipa zur Verfügung. Die Probe wird zu Hause gemacht und in einem zertifizierten Labor ausgewertet. Im Test-Kit befindet sich eine Flüssigkeit, die gegurgelt und in ein beigelegtes Röhrchen gespuckt werden muss. Das ganze wird dann das Labor per Post geschickt.