Coronavirus: Wenn der PCR-Test über Wochen positiv bleibt

Infektiologe Thalhammer betont, dass es dieses Problem bei der Diagnostik von bakteriellen Erkrankungen mittels PCR genauso gebe. Und dass man immer den Befund und den Patienten ansehen und ein Gesamturteil treffen müsse. Wenn jemand eine Woche symptomfrei sei – „und das waren etliche unserer Mitarbeiter mit positivem PCR-Test am Ende der Quarantäne“ – könnte man aus medizinischer Sicht eine Wiederaufnahme der Berufstätigkeit überlegen. „Arbeitsrechtlich ist das aber noch nicht möglich“. Die Betroffenen müssten auch nicht mehr in Heimquarantäne sein, dürfen aber noch nicht an ihren Arbeitsplatz zurück. „Sie sind dann mitunter mehrere Wochen völlig symptomfrei zu Hause.“ Derzeit sei dies kein Problem: „Wir können jetzt Mitarbeiter großzügig freistellen – aber was passiert, wenn die Erkrankungszahlen wieder steigen?“