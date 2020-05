Niederlande: SARS-CoV-2 breitet sich auf Nerz-Farmen aus

Ihr Fell ist dicht, flauschig und wasserabweisend: Für den Menschen ist der Pelz des Nerzes damit überaus attraktiv. In vielen Ländern, unter anderem Österreich (seit 2005), ist die kommerzielle Zucht auf Nerzfarmen – dort leben die Tiere oft auf engem Raum und unter qualvollen Bedingungen – verboten.

In den Niederlanden läuft das Geschäft mit der haarigen Tierhaut der ausgezeichneten Schwimmer nach wie vor. Über 140 Nerzfarmen operieren derzeit auf niederländischem Boden. Allerdings beschloss die Politik bereits 2012 ein Verbot von derartigen Pelzfarmen, bis 2024 wird es dort somit keine mehr geben. Für die Züchter sind finanzielle Entschädigungen vorgesehen.

Einige Zuchtfarmen in der am stärksten von der Pandemie betroffenen Provinz Noord-Brabant sehen sich momentan mit unangenehmen Schlagzeilen konfrontiert. Denn: Die kleinen Raubtiere sind offenbar für Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus empfänglich.

Bei mehreren Nerzen in Zuchtstationen in den Ortschaften Beek en Donk sowie Milheeze wurde das Virus vor knapp drei Wochen erstmals festgestellt, wie das nationale Landwirtschaftsministerium mitteilte. Jeweils 7.500 sowie 13.000 Nerze werden dort gehalten. In der Zwischenzeit wurden Medienberichten zufolge auch von zwei weiteren Betrieben SARS-CoV-2-Infektionen an die zuständigen Überwachungsbehörden gemeldet.

Humane Infektionsquelle

Die Infektionsquellen dürften Mitarbeiter der Betriebe sein. Sie haben das Virus allem Anschein nach auf die Nerze übertragen. Die erkrankten Tiere wiesen auch Symptome auf: Sie litten unter Magen-Darm-Problemen und Atemnot.

Auch die Sterblichkeit in den Ställen stieg an. Und die Tiere scheinen sich auch untereinander angesteckt zu haben. Ganz ähnlich verlief die Infektionskette Anfang April im New Yorker Bronx Zoo: Insgesamt sieben Großkatzen wurden in dem US-Tiergarten positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Auch sie dürften sich bei Bediensteten angesteckt haben.