Fledermäuse in Österreich: Harmloser als ihr Ruf

Es mutet ein wenig skurril an: Dort, wo die Coronavirus-Pandemie ihren Anfang nahm, gelten Fledermäuse – laut Forschern das wahrscheinlichste Virus-Reservoir – als Symbol für Glück und Gewinn. In China verheißen sie ein langes Leben, Reichtum, Gesundheit und einen gnädigen Tod. In Europa haftet den nachtaktiven Säugern seit der Antike ein überwiegend schlechtes Image an. Die Bibel zählt sie zu den unreinen Tieren.

Teufel und Dämonen flattern mit Fledermausflügeln durch die bildende Kunst, Vampire in Menschengestalt saugten schon vor Bram Stokers Dracula ihre Opfer buchstäblich aus. Heute fürchten sie viele als Krankheitsüberträger. Tatsächlich sind Fledermäuse facettenreicher und harmloser als ihr Ruf. Vor allem in Österreich.