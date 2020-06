Corona-Tests: Um jeden Preis – und jede Qualität?

Wer noch mehr Sicherheit will, dem rät Weseslindtner zu einem Gegencheck mit einem Neutralisationstest: Dabei werden in einem Speziallabor Zellen mit der Blutprobe und dem Virus konfrontiert: „Passiert den Zellen nichts, konnten die Antikörper tatsächlich das Eindringen der Viren verhindern.“ Dieser Test ist aber nur an drei Spezialinstituten (den virologischen Instituten in Innsbruck und Wien sowie bei der AGES in Wien) möglich: „Wir können am Tag 100 solcher Tests machen.“ Kosten: Rund 90 Euro (Info: virologie@meduniwien.ac.at)

"Kein Freibrief"

Weseslindtner: „Speziell Schnelltests versuchen, ein Lebensgefühl anzusprechen: Ich teste mich rasch, und wenn ich Antikörper gegen das neue Coronavirus gebildet habe, ist die Welt wieder so, wie sie vorher war und ich kann unbeschwert sein. Aber das kann gefährlich werden.“ Hörmann ergänzt: „Wenn es eine medizinische Fragestellung gibt oder man einfach nur seine Neugierde stillen will, können hochwertige Antikörpertests in medizinischen Labors für den Einzelnen sinnvoll sein. Einen Freibrief, dass man nicht mehr aufpassen muss und Schutzmaßnahmen wie Abstandhalten aufgeben darf, würde ich aber sogar nach einem solchen Labortest nicht ausstellen. Denn Ausmaß und Dauer der Immunität sind nach derzeitiger Wissenslage völlig unklar.“