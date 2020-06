Hickhack um Verkauf von Antikörper-Tests in Apotheken

Nicht nur im Internet warten Hersteller mit einem mittlerweile unüberschaubaren Angebot an Antikörpertests auf; es gibt auch Apotheken, die solche Testungen durchführen.

Wobei der Umgang der Apotheken damit recht unterschiedlich gehandhabt wird, wie ein Lokalaugenschein im 17. Bezirk in Wien zeigt. Während in zwei Apotheken auf Nachfrage sogleich abgewunken wird – man biete aufgrund der umstrittenen Aussagekraft der Antikörpertests keine an – heißt es in einer dritten, dass man nur auf expliziten Wunsch bestellen würde. Und auch das nur, wenn ein Test auch wirklich sinnvoll ist und nach einem ausführlichen Beratungsgespräch. Manche österreichische Apotheken weisen auch auf ihrer Website darauf hin, dass sie Antikörpertests anbieten.