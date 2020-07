92 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Nach einer kurzen Erleichterung am gestrigen Montag, steigen die Zahlen bei den Neuinfektionen am Dienstag wieder deutlicher an. Am Dienstagmorgen vermeldete das Gesundheitsministerium 92 Neuinfektionen.

Am stärksten betroffen bleibt Oberösterreich mit 448 aktuell Infizierten. Hier sind am Dienstag 33 hinzugekommen. In Wien gibt es heute 31 Neuinfektionen und damit gesamt 360 aktuell Infizierte.

In den weiteren Bundesländern sind die Zuwächse überschaubar. In der Steiermark sind es 10, in Salzburg 7, in Niederösterreich und Tirol jeweils 4 und im Burgenland und Kärnten jeweils eine Neuinfektion. Einzig Vorarlberg hat keine Neuinfektionen zu verzeichnen.

Aktuell sind 1.086 Personen in ganz Österreich infiziert.