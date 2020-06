Für Zverev existiert Corona nicht: Tennis-Star macht weiter Party

Noch vor wenigen Tagen hatte er sich doch vernünftig angehört. "Ich möchte mich zutiefst bei jedem entschuldigen, den ich eventuell mit meiner Teilnahme an der Adria-Tour in Gefahr gebracht habe. Ich werde mich an die Selbstisolationsrichtlinien halten, die von unseren Ärzten empfohlen werden. Als weitere Vorsichtsmaßnahme werden mein Team und ich regelmäßig getestet", hatte Alexander Zverev nach dem coronabedingten Abbruch der von Novak Djokovic initiierten Tennis-Tour in einer Presseaussendung verlautbaren lassen.

Nur sechs Tage nach dem desaströsen Ende des umstrittenen Events, bei dem sich etliche Kollegen - allen voran der Veranstalter Djokovic - das Virus eingefangen hatten, bewies Zverev, dass er es eigentlich gar nicht so ernst meinte mit seiner Ankündigung. Der deutsche Tennis-Star wurde am Wochenende inmitten einer feuchtfröhlichen Party unweit von Monte Carlo gesichtet - und aufgenommen.