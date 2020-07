Thiem "schockiert" nach Corona-Party: "War ein Fehler"

"Wir haben den Corona-Regeln der serbischen Regierung vertraut, aber wir waren zu optimistisch", erklärte Thiem weiter. In den vergangenen zehn Tagen habe er sich fünfmal auf das Coronavirus testen lassen, alle Tests seien negativ ausgefallen. Jedem, der sich infiziert hat, wünsche er "das Allerbeste und eine schnelle Genesung".

Straka verteidigt Thiem

Klare Worte hat indes Thiems Manager Herwig Straka gefunden. Nach positiven Coronavirus-Tests von zumindest vier Teilnehmern gab er Djokovic in einem Standard-Interview die Hauptschuld. Die Sache "in eine völlig falsche Richtung gegangen", "dumm" und "ein Blödsinn" gewesen. Thiem nahm er aber in Schutz.