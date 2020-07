Djokovic und die Corona-Party: Adria-Tour wird zu Politskandal

Vergangenes Wochenende wurde in Zadar nachgelegt. Corona war auch in Kroatien ein Fremdwort. Borna Coric spielte dort mit und brachte das Virus unter die Leute. Der Bulgare Grigor Dimitrow und Djokovics serbischer Landsmann Viktor Troicki waren bei der ersten Station in Belgrad mit von der Party-Partie.

Am Dienstag-Nachmittag war dann auch klar: Die Adria-Tour ist am Ende, wird nicht fortgesetzt. Die noch geplanten Veranstaltungen in Banja Luka und Sarajevo könnten angesichts der Entwicklungen nicht mehr stattfinden, teilten die Organisatoren mit.

Kritik von den Medien

Dass in Zadar überhaupt gespielt wurde, zog nun einen Politskandal nach sich. Der kroatische Premier Andrej Plenkovic, der am Wochenende an dem Turnier teilnahm, unterzog sich einem Covid-19-Test, Medien kritisieren schwere Versäumnisse.