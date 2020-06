Schlechte Vorbilder: Imageverlust für Djokovic, Thiem und Co.

Zum ersten Mal in seiner Karriere steht aber auch der Lichtenwörther in der Kritik: Er muss sich den Vorwurf gefallen lassen, im Epizentrum grenzenloser Sorglosigkeit beteiligt gewesen zu sein. Dass dermaßen viele Zuschauer auf der Tribüne saßen, darf ihm nicht angelastet werden, aber ausgelassen Party zu feiern, während sich der Großteil der Europäer an die Corona-Maßnahmen hält, kratzt zumindest an seinem Image des braven Topsportlers. Nicht nur jene fühlen sich verraten, die ebenfalls Turniere ausrichten und dabei die strengsten Sicherheitsvorschriften einhalten.

Der Tennissport steckt in seiner größten Krise. Und dennoch geht es dabei nicht nur um den Weißen Sport. Sondern um Verstand und Respekt.