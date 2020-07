Djokovic-Vater: "Dimitrov hat unserer Familie großen Schaden zugefügt"

NBA-Star von Djokovic angesteckt

Laut Berichten der US-Medien könnte Djokovic einen weiteren serbischen Sport-Star angesteckt haben. Demnach hat NBA-Profi Nikola Jokic in Belgrad Zeit mit der Tennis-Nummer-eins verbracht.

Der 25-jährige Jokic soll in seiner Heimat, wo er am 15. Juni in Belgrad ein Show-Match hatte, in Quarantäne sein.