Nach wilder Party: Tennis-Star Dimitrov positiv auf Corona getestet

Novak Djokovic, die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, erntete für die Organisation seiner Tennis-Adria-Tour vor tausenden von Zusehern viel Kritik, vor allem aber für die Partys im Umfeld des ersten Turniers in Belgrad.

Ein großer Teil der Elite der Tennis-Welt war zu Gast in der serbischen Hauptstadt vor Tausenden Zuschauern und quasi ohne Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Nach dem Turnier-Sieg durch den Österreicher Dominic Thiem ging es auch in der Disco rund. Mehrere Videos zeigten wenige Tage nach dem Turnier eine wilde Party, an der etliche Spieler teilnahmen. Djokovic, Thiem, Dimitrov und Co. waren dabei zu sehen, wie sie in der Disco oben ohne tanzten.