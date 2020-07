Ex-Profi kritisiert Thiem: "Nur Tennisbälle im Kopf"

Am Freitag wurde zudem bekannt, dass auch Djokovic-Trainer Goran Ivanisevic positiv getestet worden ist. Das teilte der 48 Jahre alte Wimbledonsieger von 2001 am Freitag in den sozialen Netzwerken mit. "Leider habe ich, nach zwei negativen Rückmeldungen in den vergangenen zehn Tagen, gerade das Ergebnis des dritten Tests bekommen, und das ist positiv", schrieb der frühere Tennisprofi bei Instagram. Er fühle sich gut und zeige keine Symptome, ergänzte er. Er werde die Isolation fortsetzen, die er bereits begonnen habe.