Kommt Reisewarnstufe für Rumänien, Bulgarien und Republik Moldau?

"Vor Reisen in dieses Land wird gewarnt" und "Österreicherinnen und Österreicher, die sich derzeit in diesem Land aufhalten, werden dringend ersucht, sich unverzüglich mit der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde bzw. der nächstgelegenen Vertretung eines EU-Mitgliedstaates in Verbindung zu setzen". Zudem: "Den in diesem Land lebenden Österreicherinnen und Österreicher wird dringend empfohlen, das Land zu verlassen".

So ist die höchste Sicherheitsstufe 6 gemäß Außenministerium definiert. Die Reisewarnung könnte noch heute für Rumänien, Bulgarien und die Republik Moldau gelten. Grund sind die gestiegenen Neuinfektionen in den Ländern. Offiziell bestätigen wollte das Außenministerium dies vorerst nicht.

Anders die Situation zu den südlichen Nachbarn. Außenminister Alexander Schallenberg hat sich nach einem Treffen mit Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher am Montag in Bozen für offene Grenzen zwischen Nord- und Südtirol ausgesprochen. Er hoffe, dass es zu keiner erneuten Schließung der Grenzen mehr komme. Allerdings dürfe man sich nicht in einer falschen Sicherheit wiegen, denn „das Virus ist nicht auf Urlaub“, meinte er. Er sei aber zuversichtlich, dass die europäischen Staaten alles unternehmen, um ein etwaiges lokales Wiederaufflackern der Fallzahlen rasch einzugrenzen.