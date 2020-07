Ministerrat live: "Verletzung der Quarantäne ist kein Kavaliersdelikt"

In den vergangenen Tagen gab es wieder mehr als 100 Neuinfizierte von Covid-19 pro Tag, die Schwerpunkte liegen in Oberösterreich und Wien.

"Auch wenn wir schneller waren als andere Länder, sollten wir uns bewusst sein, dass die Gefahr noch nicht vorbei ist", sagte Kanzler Sebastian Kurz am Mittwoch nach dem Ministerrat. Derzeit handle es sich um regionale Cluster, man beobachte sie genau und sei in Kontakt mit den Ländern.

"Wir mssen alles tun, damit kein Flächenbrand entsteht", betont Kurz. Morgen soll es eine Videokonferenz mit allen Landeshauptleuten geben. Es soll Leitlinien für die Handhabung von regionalen Clustern geben.

Der Kanzler sprach auch über die neuen Reisewarnungen für den Westbalkan: Wer aus einem der Länder zurückkommt, muss in Quarantäne. Die Verletzung der Quarantäne-Vorschriften sei "kein Kavaliersdelikt", sagt er - es sei ein strafrechtlich relevantes Delikt, "und dieses wird entsprechend bestraft".

Neue Reisewarnungen

Die Regierung wird die Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien verdoppeln - ausnahmslos alle Reisebusse werden kontrolliert.

Außenminister Alexander Schallenberg rät von Reisen in die von Corona wieder stärker betroffenen Regionen im Westbalkan ab - und betont ebenfalls: Die Quarantäne sei "keine Empfehlung, sondern gesetzlich vorgeschrieben".

Österreich will aber auch helfen: Das Angebot an die Staaten des Westbalkans, Intensivbetten zur Verfügung zu stellen, sei aufrecht.

Es gibt neue Reisewarnungen, und zwar für Bulgarien, Rumänien und die Republik Moldau.

"Das ist, offen gesagt, nicht der Weg, den wir uns wünschen, aber er ist notwendig", betonte Schallenberg. "Wir sind mit diesen Ländern eng verbunden und mir ist bewusst, dass viele die Hoffnung haben, ihre Verwandten dort wieder zu besuchen", sagte Schallenberg. Die Maßnahmen seien aber ein wichtiger Schutz bzw. Selbstschutz.

Anschober: "Marathonlauf ist nicht vorbei"

Der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober betonte: Der Marathonlauf, den er zu Beginn der Krise angekündigt hatte, sei noch nicht vorbei. Der weltweite Höhepunkt der Pandemie sei noch nicht erreicht.

Sein Eindruck sei, dass bei Teilen der Bevölkerung das Risikobewusstsein zuletzt gesunken sei. Es sei wichtig, die Basisregeln einzuhalten: Hygiene, Abstand, Mund-Nasen-Schutz.

In Oberösterreich sind Schutzmasken ab morgen wieder in mehreren Bereichen Pflicht. Die Infektionsherde seien derzeit regional - und um sie regional zu halten, brauche es diese Maßnahmen.

Die gute Nachricht: Die Situation in den Spitälern sei stabil. Nur elf Personen seien in intensivmedizinischer Behandlung.

Vergangene Woche starteten Screenings - das sind Corona-Tests ohne Verdacht. Jeder Fall, den man so findet, sei eine gute Nachricht, so Anschober. Es gehe um Bereiche, bei denen man zuletzt nicht so genau hingeschaut habe. Wenn man die Fälle nun findet, kann man gegensteuern. Wie berichtet, wurden auf diese Weise ja Corona-Infizierte in vier Schlachtbetrieben in Oberösterreich entdeckt.

"Klima und Soziales gehören zusammen"

Wie wichtig eine zuverlässige Energieversorgung ist, das sieht man aktuell in der Corona-Krise, sagte die grüne Infrastrukturministerin Leonore Gewessler, die vor dem Ministerrat vor die Medien trat. Nicht nur, weil die Regierung durch eine Vereinbarung mit der E-Wirtschaft verhindert hat, dass in 11.000 Haushalten, die wegen der Krise in finanzielle Nöte geraten sind, Strom und Gas abgedreht wird.

Türkis-Grün will sicherstellen, dass sich Österreich mit heimischen, erneuerbaren Energien weiter unabhängig macht - und krisensicher ist. Gewessler sagt auch: "Klima und soziale Gerechtigkeit gehören zusammen." Deshalb wird heute im Ministerrat eine Novelle zum Umweltförderungsgesetz beschlossen.

Zwei Milliarden Euro für den Klimaschutz sind ja bereits fix. Nun sollen lokale Initiativen, die einen Schwerpunkt auf sozial Schwache legen, mit 50 Millionen Euro unterstützt werden, 750 Millionen gibt es für thermische Sanierung und Heizungstausch.