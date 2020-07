Ärger über Maskensünder in den Öffis

An sich ist die Regelung eindeutig: In Massenbeförderungsmitteln ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Dass es in der Praxis teilweise anders aussieht, können jedoch viele berichten, die sich dieser Tage in öffentlichen Verkehrsmitteln aufhalten.

So verzichteten in einem gut gefüllten ÖBB-Intercity von Lienz nach Wien am vergangenen Wochenende geschätzte 20 Prozent der Fahrgäste auf den Mundschutz.

Einzelfall oder systemisches Problem?

Sucht man in sozialen Medien, finden sich zahlreiche Berichte über maskenlose Fahrgäste, insbesondere in den Zügen der ÖBB.

"Einzelne schwarze Schafe"

Bei der Bahn sieht man das freilich anders. „Einzelne schwarze Schafe wird es immer geben, der überwiegende Großteil der Fahrgäste hält sich aber sehr genau an die Vorgaben“, sagt Sprecher Daniel Pinka zum KURIER.

Im Fernverkehr werde nach jedem Halt, im Nahverkehr alle 15 Minuten auf die Maskenpflicht hingewiesen, darüber hinaus setze man auf die Eigenverantwortung der Passagiere.

Auch auf Beschwerden in den sozialen Medien antworten die ÖBB mit dem Verweis auf die Eigenverantwortung.

Für Kontrollen sei ohnehin die Polizei zuständig, diese musste laut Pinka jedoch noch nie wegen einer fehlenden Maske gerufen werden.