Corona-Krise: Kinder nahmen während des Lockdowns deutlich zu

Kinder mit und ohne Programm

Die für ein halbes Jahr geplante Intervention konnte aufgrund der Corona Maßnahmen nur sieben Wochen durchgeführt werden. Danach kam es zu einer Zwangpause an Schulen. Die Kinder erhielten aber Material für Ernährungs- und Sportinterventionen für Zuhause. Die Kontrollgruppe bekam keine Informationen.

Deutliche Gewichtszunahme

Die Messungen von Körpergewicht und Körperzusammensetzung wurden am Schulschluss durchgeführt. Sie zeigen, dass die Kinder in der Corona-Phase ohne Intervention deutlich mehr an Fettmasse zugenommen hatten als in der Vorperiode. Die Zahl an Adipösen stieg in beiden Gruppen deutlich an. Die online durchgeführten Informationen in der Interventionsgruppe zeigten jedoch Wirkung durch eine geringere Zunahme an Übergewicht als in der Kontrollgruppe.