Übergewicht: Wie Eltern gegen die Kalorien ihrer Kinder kämpfen

So errechnen Sie online den Body-Mass-Index (BMI) Ihres Kindes.

Wie mobilisiert man ein Kind, dass es nicht hinter dem Rücken der Eltern wieder Süßes in sich hineinstopft?

In dem man Geduld mit dem Kind hat und Vertrauen in die Machbarkeit der Veränderung. Projekte brauchen seine Zeit. Beschämen wir die Kinder nicht, wenn wir es merken, sondern finden wir heraus, was sie brauchen.