Corona-Zahlen in Israel explodieren dramatisch

In den arabischen Ortschaften, die zu Beginn ebenfalls stärker betroffen waren, verbesserte sich die Lage. „Wir müssen vorsichtiger sein und mehr tun, um uns zu schützen“, mahnte der Vorsitzende der Arabischen Einheitsliste, Ayman Oude, Ende Juni. Nicht ohne spürbaren Erfolg. Alles in allem: In der ersten Corona-Welle blieb die Peripherie weitgehend verschont. In der neuen Welle aber nicht.

130 Euro ohne Maske

Und die Polizei greift wieder härter durch gegen Personen, die die Schutzmaßnahmen missachten. In der Nacht zum Montag verschärfte die Regierung die Gangart: 130 Euro zahlt jetzt, wer ohne Schutzmaske erwischt wird. In seiner letzten Rede an die Corona-Nation warnte Netanjahu noch vor der spürbaren Disziplinlosigkeit der Israelis. Diese zeigen sich aber mittlerweile immer ein- und umsichtiger. Kellner achten verstärkt auf den Mindestabstand in Restaurants. In öffentlichen Räumen wird leicht zum Paria, wer keine Maske trägt.

Fehler der Regierung

Dagegen häufen sich Nachweise auf Fahrlässigkeit der Regierung. Deren Beitrag zum viel kritisierten Chaos wächst. Fast die gesamte Führung des Gesundheitsministeriums trat zurück oder wurde vom neuen Minister zurückgetreten. Aber auch die neue Führung stottert: So wurde der öffentliche Nahverkehr aufgefordert, mit nur halb vollen Bussen ohne Klimaanlage und mit offenen Fenstern zu fahren. „Die kennen nur noch ihre Dienstwagen“, mokierte sich ein Busfahrer. Busfenster lassen sich in Israel seit Jahren nicht mehr öffnen und Klimaanlagen filtern Staub besser als offene Fenster. Später wurde die Anordnung wieder zurückgenommen.