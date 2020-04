Kurz und Netanyahu: Sorge vor zweiter Corona-Welle

Der Kanzler hatte die Unterredung mit den Ministerpräsidenten und Regierungschefinnen von Neuseeland, Australien, Dänemark, Tschechien, Griechenland und Israel initiiert, um Erfahrungen im Kampf gegen die Coronakrise auszutauschen.

Kurz dankte wiederholt Netanyahu

Kurz dankte Netanyahu dabei erneut für die Warnungen in der Coronakrise. "Ich erinnere mich, dass wir im März einige Telefonate hatten und er sagte, ihr nehmt das nicht ernst genug in Europa, vor allem in Österreich, und wir sollten mehr tun. Das war eine Art Weckruf für mich", so Kurz. Eine entsprechende Sequenz aus der Videokonferenz wurde vom Amt des israelischen Ministerpräsidenten aufgenommen auf Twitter veröffentlicht.

Dabei dankte er "besonders" Netanyahu, nach dessen Warnung man in Österreich "einige schwierige Entscheidungen" getroffen habe, "und ich denke, sie waren sehr gut". Schließlich habe man die Zahl der Neuinfektionen pro Tag so auf unter 100 bringen können.