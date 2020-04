Kurz bei "Maischberger" zu Grenzöffnung mit Deutschland

Kurz bekräftigt Auslaufen der Ausgangsbeschränkungen Ende April

In der ARD-Talkshow am Mittwochabend bekräftigte Kurz, dass in Österreich die Ausgangsbeschränkungen Ende April weitgehend auslaufen sollen - Treffen mit Familienmitgliedern und Freunden seien dann wieder möglich. Vorwürfen, dass Skiorte wie Ischgl eine zentrale Rolle bei der Verbreitung des Virus in Teilen Europa gespielt hätten, entgegnete Kurz, dass diese wenig konstruktiv seien. Er halte nichts von Schuldzuweisungen. Zur Verbreitung des Virus gebe es diverse Theorien und Studien. Sollte es im Fall Ischgl zu Fehlverhalten gekommen sein, dann sei eine Bestrafung der Verantwortlichen selbstverständlich, meinte Kurz.

In Österreich ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen weiter gesunken. Kurz nannte das schnelle und restriktive Handeln der Regierung sowie die Disziplin der Bürger als Hauptgrund: "Die Situation ist gut unter Kontrolle", sagte er in " Maischberger. Die Woche".