Chinesische Forscher warnen vor neuem Schweinegrippe-Virus

"Die präsentierten Daten zeigen, dass das ein Schweinegrippe-Virus ist, das dazu bereit ist, im Menschen aufzutauchen", kommentiert der australische Evolutionsbiologe Edward Holmes in Science die Studie. "Man muss das genau überwachen."

"Weckt Sorgen"

Besorgniserregend sei, dass Arbeiter in den Schweinefabriken zunehmend Antikörper gegen das Virus zeigen - Infektionen der Arbeiter mit dem Erreger werden also häufiger. 35 von 338 Arbeitern hatten bereits eine Infektion hinter sich, bei den 18- bis 35-Jährigen waren es sogar 20,5 Prozent. Es gebe Anzeichen, dass die Infektiosität des Virus zugenommen habe. "Das erhöht aber die Gelegenheit für eine Anpassung des Virus an den Menschen und weckt Sorgen im Hinblick auf eine künftige Generation an pandemischen Viren", schreiben die Wissenschafter in ihrer Studie.

Allerdings: Bisher handelt es sich offenbar um reine Infektionen vom Schwein zum Menschen. Bei zwei Personen, bei denen eine akute Infektion beobachtet wurde, gab es keine Sekundärinfektion zu weiteren Personen.

Auch wenn die chinesischen Forscher betonen, dass eine stärkere Überwachung notwendig ist, halten viele Experten das Risiko einer weiteren Pandemie zum jetzigen Zeitpunkt noch für gering.

"Influenza kann überraschen"

"Die Wahrscheinlichkeit, dass diese spezielle Virusvariante eine Pandemie auslöst, ist sehr gering", zitiert Science die US-Evolutionsbiologin Martha Nelson, die Schweine-Influenzaviren in den USA und ihre Ausbreitung auf Menschen untersucht. "Aber die Influenza kann uns überraschen, und es besteht die Gefahr, dass wir Influenza und andere Bedrohungen negieren."

Eine Hoffnung zerstreuen die Experten übrigens gleich ganz zu Beginn ihrer Studie: Ihre Daten deuten daraufhin, dass eine Infektion mit dem Schweinegrippevirus keinen Schutz vor G4-Viren bietet.