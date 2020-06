Warum der Grippe-Impfstoff heuer knapp werden könnte

Durchimpfungsrate erhöhen

Fest steht derzeit: Die Durchimpfungsrate von derzeit acht Prozent soll erhöht werden, sagt ein Sprecher von Gesundheitsminister Rudolf Anschober. „Wir befinden uns seit Ende März im engen Austausch mit Apothekern, Herstellern und dem Großhandel, um ein möglichst großes Kontingent für Österreich zu sichern.“

Fakt sei dennoch, dass die Hersteller ihre Planungen in der Regel 1,5 Jahre im Voraus abschließen. „Daher gestalten sich kurzfristige Aufstockungen im Volumen der vorhandenen Dosen als schwierig“, so der Sprecher. Influenza-Impfstoffe fallen in Österreich derzeit in den Bereich des Privatmarktes, heißt es. „Seitens der Hersteller wurde uns versichert, dass jedenfalls die Anzahl der Dosen aus dem letzten Jahr wieder zur Verfügung stehen wird.“ Für die Aufnahme der Influenza-Impfung in das Gratis-Kinderimpfprogramm gehe man derzeit von der Sicherung von 200.000 zusätzlichen Impfdosen für die Altersgruppe „2 bis 5 Jahre“ aus. „Dazu laufen bereits Gespräche mit Ländern und Sozialversicherung. Wir gehen von einem positiven Abschluss aus.“

Impfstoffproduktion läuft bereits

Die Impfstoff-Produktion startet im April/Mai, das macht eine zeitgerechte Bestellung notwendig, betont man bei der Pharmig. „Wird ein Mehrbedarf nicht zeitgerecht festgelegt, orientieren sich die Mengen an den Durchimpfungsraten des Vorjahres.“ Auch bei der Österreichischen Apothekerkammer wird bestätigt, dass die Produktion der Impfstoffdosen auf den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre beruht. Bestellungen im Nachhinein zu erhöhen, gestalte sich schwierig. Ausgebrochen sei die Pandemie zu einem Zeitpunkt, an dem die Produktion schon angelaufen sei. Man werde nun genau beobachten, wie sich die Spezialsituation entwickelt.

Die Zusammensetzung des Impfstoffs muss jedes Jahr neu erfolgen, da sich die kursierenden Virenstämme immer verändern. Auf dieser Basis gab die WHO Ende Februar eine Empfehlung welche Virenstämme in einem Impfstoff enthalten sein sollten.