Gute Nachricht für Corona-Impstoff: Virus kann sich nicht verstecken

Zusammen mit u.a. dem niederländischen Forscher Rory de Vries vom Erasmus Medical Center in Rotterdam beschäftigte sich das Team mit Blutproben von erkrankten Personen in San Diego und später in Rotterdam.

Das Hauptaugenmerk galt den T-Zellen, einer Gruppe der weißen Blutkörperchen, deren Aufgabe es ist, neue Bedrohungen zu erkennen und die erworbene Immunantwort voranzutreiben.

Mit Hilfe der Methode der "Megapools", bei der das Virus in einer speziellen Reagenz sozusagen in seine einzelnen Proteinbestandteile zerlegt wird, gingen sie an die Analyse der Immunantwort von Patienten mit schweren und milderen Covid-19-Verläufen.

Sowohl T-Helfer- als auch T-Killerzellen erkennen in der Regel nämlich "nur ganz kleine Virus-Teile - also acht oder neun Aminosäuren große Stücke", erklärte Weiskopf.

Im Gegensatz zu den B-Lymphozyten produzieren sie jedoch keine spezifischen Antikörper, die sich dann auf das Virus stürzen, sondern müssen ihre Zielstrukturen direkt auf der Oberfläche der Eindringlinge erkennen.

Die Reaktion der Immunzellen auf jedes einzelne dieser Virus-Stücke - im Fall von SARS-CoV-2 wären das Tausende - hintereinander zu testen, ist nahezu unmöglich. Mit der "Megapool"-Methode lässt sich aber gesammelt und anhand kleiner Mengen an Blut festmachen, welche Teile eines Virus vom Immunsystem erkannt werden.

Das ist auch wichtig, weil man bereits stark angeschlagene Intensivpatienten nicht unbedingt mit der Abnahme von relativ viel Blut schwächen möchte.

T-Killerzellen brachten sich in Stellung: Virus kann sich nicht verstecken