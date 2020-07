Corona: Tests werden besser, Fragen bleiben

KURIER: Manche Apotheken bieten bereits jetzt Antikörpertests an. Wie halten Sie davon?

Ulrike Mursch-Edlmayr: Viele Firmen versuchen, entsprechende Tests auf den Markt zu bringen. Im Vergleich zu vor drei Maonaten hat es da wirkliche Entwicklungssprünge gegeben. Aber es war bisher immer schwierig, zu sagen, wie gehe ich mit dem Testergebnis um, was bringt mir das Ergebnis, speziell bei den Antikörpertests. Diese Tests waren bisher von der Qualität nicht ausreichend. Die Interpretation ist schwierig. Auch die Frage, was der Benefit der Tests für die allgemeine und die individuelle Gesundheit ist.

Was ist zu erwarten?

Das System arbeitet in der Zwischenzeit an einer Qualitätsverbesserungsoffensive für testende Labors, weil es einfach wichtig ist, dass alles unter einheitlichen Qualitätsnormen geführt wird, dass die Tests entsprechend ausgewertet, interpretiert und vor allem die Ergebnisse in die allgemeinen österreichischen Epidemiedaten eingespeist werden. In den nächsten Wochen sind wir, glaube ich, so weit, dass wir Antikörpertests auf den Markt bringen, die entsprechende Aussagen liefern, die entsprechend zertifiziert und standardisiert sind.