Mit Maske zur Party: „Velden soll kein Sommer-Ischgl werden“

Mit den Urlaubern geht auch das Virus in Europa wieder verstärkt auf Reisen. Nachdem zuletzt ein mit Covid-19 infizierte Deutsche auf einer Hüttenwanderung durch Tirol unterwegs war und dabei wohl die Gastgeberfamilie in einer Privatunterkunft angesteckt hat, gibt es nun erneut einen Coronafall im Tiroler Tourismus.

Das Land Tirol berichtete am Dienstagabend von einem positiven Testergebnis bei einer Servicekraft des Hotel Bräuwirt in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel). Die betroffene Person war am vergangenen Sonntag mit grippeähnlichen Symptomen in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gegangen und wurde dort abgestrichen und anschließend stationär aufgenommen.

Bei den Erhebungen gab die Servicekraft an, dass sie bereits am vergangenen Donnerstag Symptome spürte, diese aber nicht zuordnen konnte. Die Person war vergangene Woche drei Mal von Nachmittag bis in die Nachtstunden im Dienst. Tagesgäste, die sich am 30. Juni, 1. und 5. Juli zur fraglichen Zeit in dem Hotel aufhielten, werden aufgerufen auf ihren Gesundheitszustand zu achten. Bekannte Kontaktpersonen wurden isoliert.

Frühzeitig erkennen

Es sind genau solche Fälle, die im von der Bundesregierung angekündigten Massenscreening im Tourismus möglichst frühzeitig erkannt werden sollten. Seit 1. Juli können sich Mitarbeiter für Tests anmelden, von denen es wöchentlich in ganz Österreich bis zu 65.000 geben soll.

So recht angelaufen ist das aber offenbar nach einer Pilotphase im vergangenen Monat noch nicht. Um die Sache ins Rollen zu bringen, sind vor allem die Tourismusverbände in koordinierender Funktion gefordert. Aus der Sicht von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) gibt es zudem nach wie vor offene Fragen, die der Bund zu klären habe. Es geht dabei etwa um klare Vorgaben zum genauen Prozedere im Fall eines positiven Falls.