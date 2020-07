Die Krux mit den Corona-Infizierten: Wieso so viele unterschiedliche Zahlen herumschwirren

Neben Medien, die über den aktuellen Stand der Infektionen laufend und nachvollziehbar informieren wollen, war auch die Forderung in der Wissenschaft nach mehr Daten groß. Zumindest ausgewählten Forschern werden seit Anfang Juni mit der „Datenplattform COVID-19“ ausführlichere Informationen bereitgestellt.

Doch auch diese Initiative erntete Kritik. "Die Datenplattform COVID-19 umfasst eine ganz geringe Anzahl von Variablen, die es nur ermöglichen, ganz spezifische Fragestellungen zu beantworten", sagt Martin Halla, Professor an der JKU Linz und Leiter der Abteilung für Wirtschaftspolitik.

Dänemark als Vorbild

Mit diesen Daten könnte man beispielsweise nicht erheben, welche Rolle Wohn- und Arbeitssituation bei der Ansteckungswahrscheinlichkeit spielen. Analysen wie diese wären wichtig, um die Effektivität von Regierungsmaßnahmen während der Krise zu beurteilen.

Europäisches Vorbild ist Dänemark, das erst kürzlich Forschern Zugang zu Individualdaten, also anonymisierte Informationen zu einzelnen Corona-Fällen, gewährte und diese mit anderen Registerdaten verknüpft. Der Zugang sei auch in Österreich so gestaltbar, dass der Datenschutz gewahrt wird. "Wenn wir der Wissenschaft keinen Zugang zu diesen Daten gewähren, so schadet uns das allen in Österreich", warnt Halla.