Corona-Ampel: So sieht es aktuell in Ihrem Bezirk aus

Ist es sicher, nach Italien auf Urlaub zu fahren? Sollte ich meine Verwandten in der Steiermark besuchen? Bei Fragen wie diesen soll künftig die Corona-Ampel behilflich sein. Dieses von Forschern des Complexity Science Hub (CSH) Vienna entwickelte System zeigt mithilfe von Ampelfarben, wie hoch die Zahl von Neuinfektionen in Relation zur Zahl der Einwohner ausfällt. Grün heißt, es gab in den vergangenen 14 Tagen weniger als eine Neuinfektion pro 10.000 Einwohnern. Bei ein bis zehn Fällen springt die Ampel auf Gelb, darüber gilt Alarmstufe Rot.